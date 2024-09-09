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На распутье

На распутье

У современного государства (любого государства, не только российского, но и российского тоже), как всегда, две проблемы.

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Комментарии
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Владимир Негода
вот , когда все эти абрамовичи , фридманы , вернут все государству , тогда за такую страну можно и голову сложить ..... а на данном этапе , во время воровского капитализма , только денежные отношения .... погибать за буржуйские  дворцы и яхты  особливо никто и не побежит !
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9 час.
Вик Норд
ТАМ нет дураков кого то удерживать,кто ушёл,тот умер вместе КЗ,а БРИКС это последний шанс выжить в настоящей,и предстоящей мясорубке.
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5 час.
Людмила Редько
А какие силы запада на Украине? В принципе только оружие, но и здесь они ограничены - во-первых, они не могут поставлять бесконечно все что угодно, у них у самих не особенно много оружия, а ВПК не переведен на военные рельсы да и вряд ли сможет перейти в обозримом будущем (последствия деиндустриализации), во-вторых, современным оружием надо уметь управлять, а с этим у укров проблемы и быстро этому не научишь, вот поэтому западники и скупали по всему свету старое советское оружие. Ростислав прав - гадину надо давить побыстрее, пока они не вышли на новый уровень
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5 час.

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