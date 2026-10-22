Gemini научился находить и формально доказывать новые закономерности в работе вычислительных машин Исследователи Google DeepMind и Кембриджского университета разработали систему на базе Gemini, которая самостоятельно обнаружила новые математические закономерности в работе 11 машин Тьюринга и формально доказала их корректность.