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Продажи Lada Granta рекордно упали, а Haval Jolion — выросли в несколько раз. Данные о российском рынке за первое полугодие 2022

Продажи Lada Granta рекордно упали, а Haval Jolion — выросли в несколько раз. Данные о российском рынке за первое полугодие 2022

Эксперты агентства «Автостат» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт» сообщили, что за полгода в России было куплено 352 129 новых легковых автомобилей, что на 56% меньше, чем за тот же период годом ранее.

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