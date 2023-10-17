Конкурс «Лидеры региона — 2023» пройдет в Подмосковье. К участию приглашают молодых людей от 18 до 35 лет, которые принимают активное участие в общественном, культурном, спортивном и других направлениях деятельности.
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