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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о матче с Нигерией: «Лучший соперник с момента отстранения России. Вопрос: приедут ли все звезды. Если будет хороший состав, то шансы 50 на 50»

Команда Валерия Карпина проведет с Нигерией домашний товарищеский матч 6 июня. «Конечно, можно назвать Нигерию лучшим соперником нашей сборной с момента отстранения.

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