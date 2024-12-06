Дорожники приступили к ремонту 14-километрового участка трассы Сургут — Салехард

Дорожные специалисты начинают реконструкцию 14-километрового участка трассы Сургут — Салехард. Полному обновлению подвергнут дорогу от ж/д станции Ныда до поселка Пангоды, сообщили в telegram-канале «Строим Ямал».
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