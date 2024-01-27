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Квартира, дом, дача

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Немецкую овчарку любят миллионы, но не каждый знает о недостатках популярной породы

Немецкую овчарку любят миллионы, но не каждый знает о недостатках популярной породы

Немецкая овчарка пользуется большой популярностью среди отечественных собачников. При поверхностном знакомстве данная порода кажется очень умной, послушной и милой.

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Комментарии
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Михаил Сартин
Хочется спросить - как Вам без мозгов-то живется? Пастушья собака? Простите, Сколько мне помнится - это отряд служебных пород, не охотников, не пастушьих, не бойцовых, ни декорация. Или Вам уважаемый не известна эта классификация? &quot;Дружок&quot;, это рабочая, служебная порода, с изумительной башкой. И &quot;работать&quot; этой собакой, лежа на диване не получится. Даже сдавая ОКД в прошлом СССР - была &quot;десятка&quot; с проводником, это о чем-то говорит? Много можно о ней говорить, но что-то мне подсказывает, что для Вас это бесполезно. Извините за эмоции.
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11 час.
СК
Светлана Кудрявцева
Овчарка - от слова «овца». Сначала она была пастушьей.
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9 час.
ДР
Джошуа Рестон
Родители держали немецких овчарок. Все были очень добрые и доверчивые. Даже когда жила овчарка, которая ранее воспитывалась на зоне, попала взрослой, 2 года, сначала была очень недоверчивой, потом стала тоже доброй и ласковой.
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7 час.

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