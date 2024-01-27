Немецкую овчарку любят миллионы, но не каждый знает о недостатках популярной породы

Михаил Сартин

Хочется спросить - как Вам без мозгов-то живется? Пастушья собака? Простите, Сколько мне помнится - это отряд служебных пород, не охотников, не пастушьих, не бойцовых, ни декорация. Или Вам уважаемый не известна эта классификация? "Дружок", это рабочая, служебная порода, с изумительной башкой. И "работать" этой собакой, лежа на диване не получится. Даже сдавая ОКД в прошлом СССР - была "десятка" с проводником, это о чем-то говорит? Много можно о ней говорить, но что-то мне подсказывает, что для Вас это бесполезно. Извините за эмоции.