Немецкая овчарка пользуется большой популярностью среди отечественных собачников. При поверхностном знакомстве данная порода кажется очень умной, послушной и милой.
Немецкую овчарку любят миллионы, но не каждый знает о недостатках популярной породы
Комментарии
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Михаил Сартин
Хочется спросить - как Вам без мозгов-то живется? Пастушья собака? Простите, Сколько мне помнится - это отряд служебных пород, не охотников, не пастушьих, не бойцовых, ни декорация. Или Вам уважаемый не известна эта классификация? "Дружок", это рабочая, служебная порода, с изумительной башкой. И "работать" этой собакой, лежа на диване не получится. Даже сдавая ОКД в прошлом СССР - была "десятка" с проводником, это о чем-то говорит? Много можно о ней говорить, но что-то мне подсказывает, что для Вас это бесполезно. Извините за эмоции.
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11 час.
СК
Светлана Кудрявцева
Овчарка - от слова «овца». Сначала она была пастушьей.
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9 час.
ДР
Джошуа Рестон
Родители держали немецких овчарок. Все были очень добрые и доверчивые. Даже когда жила овчарка, которая ранее воспитывалась на зоне, попала взрослой, 2 года, сначала была очень недоверчивой, потом стала тоже доброй и ласковой.
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7 час.
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