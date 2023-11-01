На Ямале обновлена инвестиционная декларация

В документе отмечены важные аспекты, на которые следует обратить внимание. Они включают меры поддержки с указанием доступных налоговых льгот на региональном уровне, виды финансовой поддержки и преференции в сфере земельных отношений, такие как возможность получения участков без проведения торгов.