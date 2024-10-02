Юрист Екатерина Тягай увидела риск наказания россиян с детьми в запрете чайлдфри

В России совсем скоро могут принять законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Юрист Екатерина Тягай предупредила, что закон в его нынешнем виде может ударить по россиянам, уже имеющим детей, но не желающим заводить новых.
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