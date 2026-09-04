«Бухгалтерская» война по-евросоюзовски. Кто и как будет платить за восстановление Украины? ﻿

Кирилл ОЗИМКО Восстановление инфраструктуры государств после любого вооруженного конфликта неизбежно требует подсчёта нанесенного ущерба и компенсации потерь.
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