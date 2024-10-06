Маск заявил, что Трамп должен победить на президентских выборах

ВАШИНГТОН, 6 октября, ФедералПресс. В американском городе Батлер в штате Пенсильвания, где летом этого года произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, прошло предвыборное мероприятие.
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