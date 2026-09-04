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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске ушёл из жизни известный хирург и доцент НГМУ Вячеслав Шестаков

В Новосибирске ушёл из жизни известный хирург и доцент НГМУ Вячеслав Шестаков

2 сентября на 87-м году жизни скончался Вячеслав Васильевич Шестаков, более полувека посвятивший медицине и преподаванию в Новосибирском государственном медицинском университете.

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