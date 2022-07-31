Кожевников о Ларионове в «Торпедо»: «Есть шанс, что своего сына он вытянет на уровень крепкого форварда КХЛ, а Коваленко дорастет до одного из лидеров сборной»

Александр Кожевников поделился ожиданиями от работы Игоря Ларионова в «Торпедо». – По каким критериям будете оценивать работу Ларионова в «Торпедо»? – Для меня важнее даже не выход клуба в плей-офф, а прогресс молодых хоккеистов, который зависит прежде всего от работы тренерского штаба.
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