ВС РФ поразили три сухогруза и контейнеровоз в портах Черноморска и Одессы

Российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань» по трем сухогрузам и одному контейнеровозу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в портах Черноморска и Одессы.
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