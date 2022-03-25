Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Платини о Месси: «Для французского футбола хорошо, что Лео перешел в «ПСЖ». Но он никогда не будет играть так хорошо, как 5-6 лет назад»

Мишель Платини высказался о выступлениях Лионеля Месси в «ПСЖ». – Месси ошибся, перейдя в «ПСЖ»? – Он делает то, что хочет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх