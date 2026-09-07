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"Трамп будет давить на Украину, потому что может": Бутусов о планах президента США

"Трамп будет давить на Украину, потому что может": Бутусов о планах президента США

Президенту США Дональду Трампу нужен имидж миротворца перед выборами, но давить на Россию он не может — ничем.

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