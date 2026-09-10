«Ты кто такой вообще!»: мигрантка закатила скандал охраннику супермаркета в Москве, сняла на видео и выложила в Сеть ради хайпа

Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Очередную провокацию устроила «блогерша» из Узбекистанав одном из супермаркетов Москвы.
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да они блоги на своем ведут для своих, скорее, на этом зарабатывают, их работать не заставишь, все легких денег ищут, а в ролике много чего можно смонтировать, от политики, до призыва к наглому поведению и агрессии, завладения имуществом магазина, что охранник один сделает, против такой наглой тупости, когда там толпы таких, и как их из страны выдворить, они уже паспорта купили, дорожка протоптана, доиграемся, уже перебор
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