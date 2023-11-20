В Кремле назвали «русофобским» решение Финляндии о закрытии границ с Россией

По словам пресс-секретаря президента РФ, они никак не могут повлиять на ситуацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал РЕН ТВ решение правительства Финляндии закрыть контрольно-пропускные (КПП) на границе с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии