В Кремле назвали «русофобским» решение Финляндии о закрытии границ с Россией

По словам пресс-секретаря президента РФ, они никак не могут повлиять на ситуацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал РЕН ТВ решение правительства Финляндии закрыть контрольно-пропускные (КПП) на границе с Россией.