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Парламентская газета

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Сенаторы рассмотрят закон о добровольном запрете на получение кредитов

Сенаторы рассмотрят закон о добровольном запрете на получение кредитов

На пленарном заседании Совета Федерации 21 февраля будут рассмотрены изменения в федеральные законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)», направленные против деятельности мошенников, а также поправки, предусматривающие ускоренную выплату налогового вычета предприятиям-рыбодобытчикам.

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