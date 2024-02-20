Сенаторы рассмотрят закон о добровольном запрете на получение кредитов

На пленарном заседании Совета Федерации 21 февраля будут рассмотрены изменения в федеральные законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)», направленные против деятельности мошенников, а также поправки, предусматривающие ускоренную выплату налогового вычета предприятиям-рыбодобытчикам.