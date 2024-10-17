Названа причина бессонницы, о которой мало знают

Часто плохой сон возникает у тех, у кого есть дефицит витаминов и минералов Бессонница может быть вызвана не только стрессом и нарушением режима дня, но и дефицитом витаминов и минералов, утверждает врач-диетолог Дмитрий Семирядов.
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