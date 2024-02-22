Было проверено более 570 объектов в Сочи, включая строительные и туристические объекты, в ходе проверочных мероприятий, которые проводились последние 5 дней.
Полиция Сочи взялась за мигрантов: 21 иностранец вернуться на свою Родину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Лагуткин
Жаль, что из Сочи не выдворили на "историческую родину" хотя бы 21 тысячу этих басмачей. Они вырезали русских у себя и пытаются устроить средневековье уже в России.
Ответить
23 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Опять школота заголовки ваяет с орфографическими ошибками...
Ответить
21 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
надо выселять не 21 тысячу а 210 тысяч в месяц и не забывать их подлых детей и жен с немытыми жопами
Ответить
21 час.
Свежие комментарии