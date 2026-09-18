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Как голосует Дальний Восток: где провалили явку 18 сентября

Как голосует Дальний Восток: где провалили явку 18 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября, ФедералПресс. ЦИК России опубликовал первые данные по явке в регионах Дальнего Востока.

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