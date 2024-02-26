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У нас заморожено не меньше

У нас заморожено не меньше

Силуанов заявил, что в России заморожено сопоставимое кол-во западных активов, которые можно будет конфисковать при попытке украсть замороженные части российских ЗВР.

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Комментарии
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Александр Александров
Процесс изъятия собственности недружественных стран на территории России идёт уже давно. Без излишнего визга...
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19 час.
Ирина Черных
Ну, конечно, они у нас украли, а мы у них украдем. Странный стиль мышления у министра финансов!
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19 час.
М
Мария
А кто заставлял хранить деньги за пределами России??? Интересно, у нас пиндосы и европейцы хранят свои деньги?
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17 час.

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