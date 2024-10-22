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Прокуратура Красноперекопского района требует в течении месяца ликвидировать сразу 6 незаконных свалок, обнаруженных в сёлах

Прокуратура Красноперекопского района требует в течении месяца ликвидировать сразу 6 незаконных свалок, обнаруженных в сёлах

Прокуратура Красноперекопского района требует в течении месяца ликвидировать сразу 6 незаконных свалок, обнаруженных в сёлахСоответствующие представления вынесены в отношении глав администрации муниципалитетов.

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