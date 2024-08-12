Карин Кнайсль: в Германии совершенно не понимают, какую реакцию вызывают фото немецких БМП в Курской области

У атаки ВСУ в Курской области есть не только военное измерение, но и политическое. Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрии, обращает внимание на то, что немецкие БМП впервые с 1941 года появились на российской земле, и это негативно воспринято российским обществом.