Названы цели новой серии ударов США по Ирану По информации журналиста Axios Барака Равида, США в настоящее время проводят новую операцию с нанесением ударов по ира.
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Названы цели новой серии ударов США по Ирану По информации журналиста Axios Барака Равида, США в настоящее время проводят новую операцию с нанесением ударов по ира.
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