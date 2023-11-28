Daily Mail: сладкий запах изо рта может быть признаком сахарного диабета

Консультирующий хирург Адам Фрош из больницы Листер в Британии рассказал Daily Mail, что кислый запах изо рта может быть вызван кислотным рефлюксом, сладкий - сигнализировать о сахарном диабете, а запах плесени - о циррозе печени.
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