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Царьград

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Клад на дне океана: у берегов Японии нашли золото, которое просто так не увидишь

Клад на дне океана: у берегов Японии нашли золото, которое просто так не увидишь

Побережье оказалось богаче всех известных месторождений. Но что это значит для экологии океана? Исследователи из трёх японских университетов сделали неожиданное открытие у юго-восточного побережья Японии.

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