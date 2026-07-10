Клад на дне океана: у берегов Японии нашли золото, которое просто так не увидишь

Побережье оказалось богаче всех известных месторождений. Но что это значит для экологии океана? Исследователи из трёх японских университетов сделали неожиданное открытие у юго-восточного побережья Японии.
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