Наплавной мост через Оку в Павлове возобновил работу после ремонта

Завершен плановый ремонт наплавного моста через Оку на автодороге «Павлово — Тумботино — Гороховец». Сейчас переправа работает в штатном режиме, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
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