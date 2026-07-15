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Нижегородская правда

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Наплавной мост через Оку в Павлове возобновил работу после ремонта

Наплавной мост через Оку в Павлове возобновил работу после ремонта

Завершен плановый ремонт наплавного моста через Оку на автодороге «Павлово — Тумботино — Гороховец». Сейчас переправа работает в штатном режиме, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

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