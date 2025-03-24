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Минтранс предлагает "период охлаждения" для возврата билетов на транспорт

Минтранс предлагает "период охлаждения" для возврата билетов на транспорт

Министерство транспорта рассматривает введение "периода охлаждения" для корректировки данных в невозвратных билетах на транспорт.

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