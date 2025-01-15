11 января педагог-психолог Дудаль Т.В. провела с педагогами занятие с элементами тренинга ´Повышение эмоциональной устойчивости´, в рамках которого учителя познакомились с приёмами, позволяющими снизить уровень стресса и преодолеть эмоциональные перегрузки в рамках образовательного процесса .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии