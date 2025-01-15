Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Занятие с элементами тренинга ´Повышение эмоциональной устойчивости´.

Занятие с элементами тренинга ´Повышение эмоциональной устойчивости´.

11 января педагог-психолог Дудаль Т.В. провела с педагогами занятие с элементами тренинга ´Повышение эмоциональной устойчивости´, в рамках которого учителя познакомились с приёмами, позволяющими снизить уровень стресса и преодолеть эмоциональные перегрузки в рамках образовательного процесса .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх