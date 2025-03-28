Экс-глава Оренбуржья Паслер попросил прощения после представления от прокуратуры

Бывший глава Оренбургской области Денис Паслер публично попросил прощения после представления от Генпрокуратуры из-за неполной готовности экстренных служб региона к чрезвычайной ситуации, которая возникла во время паводка в прошлом году.
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