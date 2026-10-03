Начало матча Россия — Намибия перенесено на 18:40

Товарищеский матч между национальными сборными России и Намибии стартовал с задержкой в 45 минут. Изначально игра была запланирована на 18:00 по московскому времени, однако начала проходить в 18:40.
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