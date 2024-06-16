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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Краснодара» Кордоба забил за Колумбию в товарищеском матче с Боливией (3:0). У сборной 8 побед подряд и 23 игры без поражений перед стартом Кубка Америки

Команда одержала победу над Боливией (3:0) в заключительном товарищеском матче перед старта Кубка Америки.

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