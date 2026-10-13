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Журнал «Профиль»

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Государственные дороги с молотка: ПСБ продает сразу двух подрядчиков на Кубани

Государственные дороги с молотка: ПСБ продает сразу двух подрядчиков на Кубани

ПСБ проведет электронные аукционы по продаже 100% долей в уставных капиталах двух компаний, работающих в сфере дорожного строительства и проектирования в Краснодарском крае.

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