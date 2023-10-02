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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дарья Виролайнен: «Не хочу ставить перед собой больших целей, но хочу приблизиться к уровню, на котором завершала выступления»

«Мы с мамой (Анфисой Резцовой) очень близки, поэтому ей было сложно понять желание переехать в другую страну.

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