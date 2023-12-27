В Челябинске снег закончился, а проблемы с транспортом – нет

Новый день в Челябинске начался с очередного транспортного коллапса – остановились трамваи. Как уже сообщал «Новый День», во вторник, 26 декабря, город засыпало снегом, что вызвало перебои с общественным транспортом.
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