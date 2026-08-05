Дуров* объяснил удаление Telegram из App Store технической уловкой шантажистов

Удаление Telegram из App Store произошло из-за вымогательства.Павел Дуров* сообщил, что глобальное удаление мессенджера из App Store было спровоцировано действиями злоумышленника, использовавшего техническую уловку для вымогательства.
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