Тамбовчане могут получить социальные налоговые вычеты в упрощенном порядке

В региональном УФНС сообщили тамбовчанам, что по расходам, произведенным с 1 января 2024 года, физические лица вправе получить социальный налоговый вычет в упрощенном порядке – без представления налоговой декларации и подтверждающих документов.
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