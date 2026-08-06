В Алуште напомнили, какие помещения считаются жилыми для выплат пострадавшим в ЧС

Главный архитектор Алушты Вячеслав Шалфеев дал пояснения, какие объекты считаются жилыми. По его словам, согласно статье 16 Жилищного кодекса РФ, к жилым относятся: жилой дом или его часть, квартира или её часть, комната.
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