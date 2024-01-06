Главу казахской диаспоры в РФ могут обменять на русофила Тайчибекова

Москва учится спасать сторонников Русского мира даже из-за решетки Сергей Аксенов На фото: здание Следственного комитета РФ на Техническом переулке в Москве (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против руководителя казахской общины в Москве Полата Джамалова по ст.
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