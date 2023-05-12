Польша и Украина в федерации: благосостояние или потери?

Польша занялась созданием польско-украинской унии сразу после обострения кризиса на Украине. Перейдя от умозрительных разговоров к реальным шагам, они лишь сейчас начинают понимать, что создание новой Речи Посполитой грозит крупными неприятностями.
Польша занялась созданием польско-украинской унии сразу после обострения кризиса на Украине. Перейдя от умозрительных разговоров к реальным шагам, они лишь сейчас начинают понимать, что создание новой Речи Посполитой грозит крупными неприятностями.
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