Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения Ближнем Востоке

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» заявила, что Соединённые Штаты, обладая большим разведывательным потенциалом на Ближнем Востоке, не могли не знать о готовящемся конфликте в регионе.
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