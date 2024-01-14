Храм в колонии, золотые яйца и видеокамеры в школьном туалете: что читали в Уссурийске

В исправительной колонии строгого режима Уссурийска открылся православный храмВ Уссурийске на территории исправительной колонии строго режима № 41 открыли храм, имя ему дали в честь Преподобного Сергия Радонежского.
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