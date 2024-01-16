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В Лондоне объяснили, почему европейские политики идут на всё ради преданности проекту «Украина» 

В Лондоне объяснили, почему европейские политики идут на всё ради преданности проекту «Украина» 

Европейские политики смело бросаются в любые авантюры НАТО и будут продолжать поддержку неонацистов в ущерб своим странам для того, чтобы выслужиться перед заокеанским хозяином, который может прикрыть их даже от народного гнева.

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