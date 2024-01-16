Европейские политики смело бросаются в любые авантюры НАТО и будут продолжать поддержку неонацистов в ущерб своим странам для того, чтобы выслужиться перед заокеанским хозяином, который может прикрыть их даже от народного гнева.
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