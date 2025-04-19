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Мастер

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Сушка электродов

Сушка электродов

Перед тем, как брать в руки сварочный аппарат, не мешало бы знать процесс прокаливания электродов. Для заводской термообработка электродов используются специальные печи, а в домашних условиях подойдут и обычные электрические печи.

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