Ксения Бородина вляпалась в скандал из-за эскортницы

Ведущая Ксения Бородина готова судиться женщиной. Телеведуща Ксения Бородина недавно запустила собственное шоу на YouTube, поскольку так и не смогла устроиться ни в какой долгоиграющий проект на ТВ после ухода из «Дома-2».
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