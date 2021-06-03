Россия заблокировала маневры ударной группы Военно-морских сил НАТО у берегов Великобритании

Спички - не игрушкаПолитикаРоссия заблокировала маневры ударной группы Военно-морских сил НАТО у берегов ВеликобританииВоенно-морской флот России смог заблокировать маневры ударной группы ВМС НАТО. Действо происходило у берегов Шотландии.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНочной кошмарА не надо было медведя будить...)))Жастлек ЖакуповРАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ 👍👍👍!!!Влад ВладимировЗапомнить должен каждый супостат: как и обещали-зубы будут выбиты на раз.)))Комментировать
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