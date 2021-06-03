Спички - не игрушка

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    Действительно.КамАЗ представил ...

Россия заблокировала маневры ударной группы Военно-морских сил НАТО у берегов Великобритании

Россия заблокировала маневры ударной группы Военно-морских сил НАТО у берегов Великобритании

Военно-морской флот России смог заблокировать маневры ударной группы ВМС НАТО. Действо происходило у берегов Шотландии.

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Ночной кошмар
А не надо было медведя будить...)))
Жастлек Жакупов
РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ 👍👍👍!!!
Влад Владимиров
Запомнить должен каждый супостат: как и обещали-зубы будут выбиты на раз.)))

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