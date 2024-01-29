Жительница Магнитогорска обвинила врачей в смерти ребенка у нее в утробе

В Челябинской области зафиксировали второй с начала года случай смерти ребенка во время родов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в родильном доме №1 в Магнитогорске 17 января.
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