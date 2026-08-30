Мадуро опубликовал свои фото из американской тюрьмы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в Соединенных Штатах, опубликовал в телеграм-канале две свои фотографии из тюрьмы.
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